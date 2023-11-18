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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Scholz ile basın toplantısı dünya basınında geniş yankı buldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Scholz ile basın toplantısı dünya basınında geniş yankı buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısındaki Gazze ile ilgili sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İngiliz The Telegraph gazetesi, Erdoğan'ın ifadelerini ''Almanya Holokost yüzünden rahat konuşamıyor'' olarak haberleştirirken; Alman Bild gazetesi ise Erdoğan'ın Berlin'de yaptığı konuşmasını ''skandal'' olarak nitelendirdi.

18.11.2023 00:27  - Güncelleme: 00:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısında Filistin ve Gazze ile ilgili sözleri dünya basınında gündem oldu.

"ALMANYA HOLOKOST YÜZÜNDEN RAHAT KONUŞAMIYOR"

İngiliz The Telegraph gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi Almanya'sı döneminde Yahudilere yönelik uygulanan soykırıma atıfta bulunarak kullandığı, " İsrail'e borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar, bizim İsrail'e herhangi bir borcumuz yok." sözlerine yer vererek "Erdoğan'a göre Almanya Holokost yüzünden rahat konuşamıyor" başlığını attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı ile toplantısı dünya basınında: Scholz önündeki güç gösterisi

"ERDOĞAN ALMANYA'DA, 'ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİ TEVRAT'TA YOK' DEDİ"

Fransız Le Figaro gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını "Erdoğan Almanya'da, 'Çocukların öldürülmesi Tevrat'ta yok' dedi" şeklinde servis etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı ile toplantısı dünya basınında: Scholz önündeki güç gösterisi

ERDOĞAN'IN HOLOKOST SÖZLERİ İSRAİL BASININDA

İsrail'de yayın yapan Times of Israel gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya'nın Holokost yüzünden İsrail'i eleştiremediği sözlerini manşetine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı ile toplantısı dünya basınında: Scholz önündeki güç gösterisi

RUS BASINI MANŞETTEN VERDİ

Rus haber ajansı TASS, Erdoğan'ın Filistin ile ilgili "Filistin sorununun yalnızca iki devletli çözümü var" sözünü başlık olarak kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı ile toplantısı dünya basınında: Scholz önündeki güç gösterisi

"ERDOĞAN'IN SCHOLZ ÖNÜNDEKİ GÜÇ GÖSTERİSİ"

Yunan Naftemporiki gazetesi ise Erdoğan'ın Scholz ile toplantısını "Erdoğan'ın Scholz önündeki güç gösterisi" diyerek servis etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı ile toplantısı dünya basınında: Scholz önündeki güç gösterisi

ALMAN BİLD GAZETESİ RAHATSIZ OLDU

Öte yandan Alman Bild gazetesinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'de yaptığı konuşmayı "skandal" olarak nitelendirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı ile toplantısı dünya basınında: Scholz önündeki güç gösterisi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Almanya Başbakanı Scholz ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin Filistin'e desteğini bir kez daha belirtti. Erdoğan, "Burada elimiz, kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak, hesabını tarihe veremeyiz. Onun için bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Scholz ile toplantısı dünya basınında
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Uluslararası İlişkiler

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Son Dakika Uluslararası İlişkiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Scholz ile basın toplantısı dünya basınında geniş yankı buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Scholz ile basın toplantısı dünya basınında geniş yankı buldu - Son Dakika
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