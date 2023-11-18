Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Scholz ile basın toplantısı dünya basınında geniş yankı buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısında Filistin ve Gazze ile ilgili sözleri dünya basınında gündem oldu.

"ALMANYA HOLOKOST YÜZÜNDEN RAHAT KONUŞAMIYOR"

İngiliz The Telegraph gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi Almanya'sı döneminde Yahudilere yönelik uygulanan soykırıma atıfta bulunarak kullandığı, " İsrail'e borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar, bizim İsrail'e herhangi bir borcumuz yok." sözlerine yer vererek "Erdoğan'a göre Almanya Holokost yüzünden rahat konuşamıyor" başlığını attı.

"ERDOĞAN ALMANYA'DA, 'ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİ TEVRAT'TA YOK' DEDİ"

Fransız Le Figaro gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını "Erdoğan Almanya'da, 'Çocukların öldürülmesi Tevrat'ta yok' dedi" şeklinde servis etti.

ERDOĞAN'IN HOLOKOST SÖZLERİ İSRAİL BASININDA

İsrail'de yayın yapan Times of Israel gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya'nın Holokost yüzünden İsrail'i eleştiremediği sözlerini manşetine taşıdı.

RUS BASINI MANŞETTEN VERDİ

Rus haber ajansı TASS, Erdoğan'ın Filistin ile ilgili "Filistin sorununun yalnızca iki devletli çözümü var" sözünü başlık olarak kullandı.

"ERDOĞAN'IN SCHOLZ ÖNÜNDEKİ GÜÇ GÖSTERİSİ"

Yunan Naftemporiki gazetesi ise Erdoğan'ın Scholz ile toplantısını "Erdoğan'ın Scholz önündeki güç gösterisi" diyerek servis etti.

ALMAN BİLD GAZETESİ RAHATSIZ OLDU

Öte yandan Alman Bild gazetesinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'de yaptığı konuşmayı "skandal" olarak nitelendirmesi dikkatlerden kaçmadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Almanya Başbakanı Scholz ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin Filistin'e desteğini bir kez daha belirtti. Erdoğan, "Burada elimiz, kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak, hesabını tarihe veremeyiz. Onun için bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik." ifadelerini kullandı.