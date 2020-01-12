Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya'daki... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya'daki...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
Son Dakika Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak açıklama: İran'ı nükleer anlaşmanın hükümlerine uymaya davet ediyoruz Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini duyurdu Avrupa ülkesinde bomba paniği! Tam 14 bin kişi tahliye edildi