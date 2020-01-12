Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya'daki... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya'daki... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya'daki...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya'daki..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:26 Kaynak: AA
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