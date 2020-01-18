Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda yaptığı görüşmede, Libya başta... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda yaptığı görüşmede, Libya başta... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda yaptığı görüşmede, Libya başta...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda yaptığı görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda yaptığı görüşmede, Libya başta..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda yaptığı görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:30 Kaynak: AA
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