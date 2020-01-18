Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda yaptığı görüşmede, Libya başta... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda yaptığı görüşmede, Libya başta...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda yaptığı görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda yaptığı görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
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