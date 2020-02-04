Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinde Suriye ve Libya'daki son... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinde Suriye ve Libya'daki son... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinde Suriye ve Libya'daki son...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinde Suriye ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinde Suriye ve Libya'daki son..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinde Suriye ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı.

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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