Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinde Suriye ve Libya'daki son... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinde Suriye ve Libya'daki son...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinde Suriye ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinde Suriye ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı.
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