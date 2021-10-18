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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı

18.10.2021 17:32

Cumhurbaşkanı, Afrika ziyaretleri kapsamında Angola'ya gitti. Angola'da kalabalık bir heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Meclisi'nde de bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın açıklamasını Şair Agostinho Neto'nun dizeleriyle bitirmesi milletvekillerini duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'daki 54 ülkeden 30'unu ziyaret edeceği yoğun programına başladı. Cumhurbaşkanı'nın ilk durağı da Afrika kıtasının güneybatı bölümünde yer alan Angola oldu. Angola'da gazetecilerin ve devlet yetkilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı, temaslarının ardından Angola Meclisi'ne geçti.

"TARİHİMİZDE SÖMÜRGECİLİK YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programı kapsamında Angola Meclisi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Parlamento üyelerine seslenen Erdoğan, "Afrika kıtasındaki tüm halkları hiçbir ayrım yapmadan dostumuz olarak görüyoruz. Kıta ile ilişkilerimizi ilerletirken Afrikalı kardeşlerimizin engin birikimlerinden istifade etmek istiyoruz. İnsanlığın kaderinin 2. Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılmasını kabul etmiyoruz. Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Bizim tarihimizde sömürgecilik yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerini duygulandırdı

SÖZLERİNİ AGOSTİNHO NETO'NUN DİZELERİYLE BİTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Meclisi'nde gerçekleştirdiği konuşmasını da Angola'nın ilk devlet başkanı ve şair Agostinho Neto'nun dizileriyle bitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizlere Angola'nın milli kahramanı Agostinho Neto'nun şu güzel şiiriyle veda etmek istiyorum: Anacağım, yurdum şimdi değiştik artık. Kendimiz kurtardık, boynumuzu boyunduruktan ve dönüşü yok artık bu yolun.

Bu duygularla sözlerime son verirken Cumhurbaşkanı Laurenço olmak üzere Meclis üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin şahsında Angola halkına saygılarımı iletiyorum."

AGOSTİNHO NETO KİMDİR?

António Agostinho Neto (17 Eylül 1922 - 10 Eylül 1979), Angolalı doktor, şair ve siyasetçi. Neto, Afrika ülkesi Angola'nın bağımsızlığını kazandığı 1975 yılından itibaren 1979 yılındaki ölümüne kadar ilk devlet başkanı olarak görev yapmıştır. Neto, Angola halkı için çok büyük önem taşıyan bir isim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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