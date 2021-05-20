Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anısına bunu yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anısına bunu yaptı

20.05.2021 10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anısına bunu yaptı, System.String[]

Rize'de yaşayan Yasin Emre Morgül, kendisine ait arazideki tepede kazarak oluşturduğu toprak odaların girişine "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anısına yapılmıştır" yazılı tabela astı.

Rize'de yaşayan Yasin Emre Morgül, kendisine ait arazideki tepede kazarak oluşturduğu toprak odaların girişine "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anısına yapılmıştır" yazılı tabela astı.

İstanbul'da yaşadığı dönemde büyükşehir belediye başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başlayan sevgisini kendisinden sonraki nesillere taşımak isteyen 43 yaşındaki Yasin Emre Morgül, kendisine ait arazideki tepede açtığı toprak odalara onun ismini verdi. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce tepeye yaptırdığı yol ile işe başlayan Morgül, bölgede ciddi bir ağaçlandırma yaptı. Akabinde dev bir Türk bayrağı ile tepeyi taçlandıran Morgül, kazı çalışmalarına başladı. Girişi mağarayı andıran ilginç yapının girişine "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anısına yapılmıştır" yazılı tabela asan Morgül, içerideki 2 odaya ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın anısına yapıldığını ifade eden tabelalar astı.

"Bizden sonraki nesiller bu isimlerin kıymetini bilsin"

Amacının ilerleyen yıllarda ziyaret için bölgeye gelenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını görmeleri olduğunu dile getiren Morgül, "1994 yılında İstanbul'da ikamet ederken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan bir aşk bu. O zamanlar çocuktuk tabii. İstanbul'un çok büyük sorunları vardı. Su sorunu, ulaşım sorunu, sağlık sorunu. Onun anısını yaşatmak adına böyle bir işe kalkıştım. Bundan önceki nesil bize miras olarak eserler bıraktı. Biz bu eserleri izledikçe, gördükçe onların anısını anlamış olduk. Bende istedim ki bizden sonraki nesil bu isimlerin değerini bilsin" dedi.

Ferhat misali dağları deldi

Yapısının olduğu yeri mevcut hale getirebilmek için bir 1,5 yıldır uğraştığını dile getiren Morgül, "Yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Ortalama 300 adet fidan dikildi. Rize'nin en büyük Türk bayrağını astık. Söz uçar yazı kalır düşüncesi vardı bende. Bir de eser bırak ki o eseri, yazıyı okusunlar. Benim de idealim buydu. Gecemi gündüzüme kattım, burada yeri geldi 2 saat uyku ile çalıştım. Yeri geldi el arabasında uyudum. Ama bunu en kısa zamanda bu millete sunmak istiyorum. Benden sonraki nesil 'Recep Tayyip Erdoğan kimdi ki bu onun aşkına Ferhat ile Şirin misali dağları deldi' desin istiyorum. Tüm amacım bu" şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı'na kadar bitirecek

Şu an ikinci odası tamamlanan toprak evde Kurban Bayramı'na kadar 4 odanın tamamlanmasını hedeflendiğini dile getiren Morgül, "Şimdilik ikinci odaya başladım. Biraz hızlı ilerliyorum. Toprak şu anda yok, tamamen taş ve oyma ile ilerliyorum. Günde 30 santim gittiğim de oluyor, 1 metre gittiğim de oluyor. Kurban Bayramı'na kadar 4 odayı bitirme hedefim var" ifadelerini kullandı. - RİZE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anısına bunu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anısına bunu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anısına bunu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anısına bunu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anısına bunu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anısına bunu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anısına bunu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anısına bunu yaptı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, Rize, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anısına bunu yaptı - Son Dakika


Son Dakika

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor! Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor! Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!         
11:54
HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek         
11:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak         
11:09
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:54
Güne düşüşle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor         
10:49
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi         
10:05
Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu         
22:49
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 11:59:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anısına bunu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement