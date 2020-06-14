Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anonsuyla üç uçak aynı anda kalkış yaptı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anonsuyla üç uçak aynı anda kalkış yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç uçağın pilotlarıyla konuşması Üç farklı pistteki uçağın aynı anda kalması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreni"ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç uçağın pilotlarıyla konuşması
Üç farklı pistteki uçağın aynı anda kalması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreni"ne katıldı.
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15.06.2020 00:07:35. #1.13#
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