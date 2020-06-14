Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anonsuyla üç uçak aynı anda kalkış yaptı - Son Dakika

Üç farklı pistteki uçağın aynı anda kalması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , " İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç uçağın pilotlarıyla konuşması

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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