Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anzaklara Yönelik İfadeleri Bağlamından Çıkarıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anzaklara Yönelik İfadeleri Bağlamından Çıkarıldı"

35 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anzaklar'a yönelik ifadelerinin bağlamından çıkarıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anzaklara Yönelik İfadeleri Bağlamından Çıkarıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anzaklar'a yönelik ifadelerinin bağlamından çıkarıldığını belirtti.

Altun, Twitter'dan İngilizce yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin hedefinin, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 Müslümanı öldüren teröristin yayımladığı sözde manifesto olduğunu kaydetti.

Fahrettin Altun paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri maalesef bağlamından çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanı, Yeni Zelanda Christchurch'de 50 masum Müslüman'ı öldüren teröristin sözde manifestosuna karşılık veriyordu. Türkler, Anzak misafirlerine karşı daima cana yakın ve misafirperver davranmıştır. Teröristin manifestosu sadece Erdoğan'ın şahsını değil, aynı zamanda Türk devletini ve halkını da hedef almıştı. Cumhurbaşkanı, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde konuşurken, Türkiye'ye karşı geçmiş ve hala devam eden saldırılara ilişkin tarihi bir bağlamdaki görüşlerinin çerçevesini çizdi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı kapsamında yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına atıfla kullandığı ifadelerine ilişkin, Avusturya ve Yeni Zelanda açıklamalarda bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:00 Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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