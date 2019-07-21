Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslanlarına yoğun ilgi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslanlarına yoğun ilgi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan'dan hediye edilen 4 yavru aslan büyürken, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslanlarına yoğun ilgi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan'dan hediye edilen 4 yavru aslan büyürken, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirilen Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin adlı yavru aslanlar büyüdü. Beslenmelerine ve bakımlarına özen gösterilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. 300 türden yaklaşık 10 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesine getirilen aslanlar, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Erdoğan'a hediye edilen aslanları görenler, aslanları beğendiklerini söyleyerek, daha önce televizyonda gördükleri aslanları yakından görmenin sevincini yaşadı.
(Metin Faruk Tamer - Barış Türel/İHA)
Recep Tayyip Erdoğan, Hayvanat Bahçesi, Cumhurbaşkanı, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
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