Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel , CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 18:03

Kaynak: AA

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