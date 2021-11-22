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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'dan, Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davalarla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'dan, Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davalarla ilgili açıklama Açıklaması

22.11.2021 17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'dan, Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davalarla ilgili açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 2017 yılından sonra açtığı ve halen derdest olan davalarla ilgili bir vazgeçme iradesi söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 2017 yılından sonra açtığı ve halen derdest olan davalarla ilgili bir vazgeçme iradesi söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Aydın, yaptığı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davalarından feragat ettiğine dair haberlerin çıktığını, bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun da sosyal medya hesabından davalarla ilgili bir kısım bilgiler paylaştığını anımsattı.

Söz konusu paylaşımlarda, "Erdoğan tarafından 'Kılıçdaroğlu'nu affediyorum' söylemiyle açılan davaların geri çekilmesi yönünde mesaj verilmeye çalışıldığına" değinen Aydın, "esasında Türk hukukunu tarumar ettiği için dünyaya daha fazla rezil olmamak adına davaların geri çekildiğinin" iddia edildiğini hatırlattı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 2017 yılından sonra açtığı ve halen derdest olan davalarla ilgili bir vazgeçme iradesi söz konusu değildir. Derdest davalarla ilgili yeni bir feragat varmış gibi yapılan bir kısım haberler gerçeği yansıtmadığı gibi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu haberleri esas alarak yaptığı açıklamaların da gerçek dışı varsayımlara dayandığı anlaşılmaktadır" değerlendirmesinde bulunan Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, 29 Temmuz 2016'da yapılan konuşmada, "Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı, hakareti yapanları bir kereye mahsus olarak affediyorum ve geri çekiyorum." ifadelerinin kullanıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin maruz kaldığı tehdit ve tehlikeleri gözeterek, birlik ve beraberliği tahkim etme adına, daha önce açtığı davalarından feragat ettiğini anımsatan Aydın, söz konusu olaydan yaklaşık beş yıl sonra bu davaların "dünyaya daha fazla rezil olmamak adına" geri çekildiğinin iddia edilmesinin, açık bir çarpıtma olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Avukat Hüseyin Aydın, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımında, davalara dair verdiği bir kısım bilgiler de hatalıdır. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılmış ve kesinleşmiş 51 dava bulunmaktadır. Bu davaların, 37'si Sayın Cumhurbaşkanımızın feragati nedeniyle sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 8'inde, davanın esasına girilerek, Sayın Cumhurbaşkanımız haklı bulunmuş, bu gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiş ve kararlar kesinleşmiştir. 6 dava ise esasa girilerek reddedilmiştir. Buna mukabil, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın aleyhine açılmış ve kesinleşmiş 8 dava bulunmaktadır. Bu davaların 3'ü Kemal Kılıçdaroğlu'nun feragati nedeniyle sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 5 tanesinde ise davanın esasına girilerek, Sayın Cumhurbaşkanımız haklı bulunmuş, bu gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş ve kararlar kesinleşmiştir."

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun davacı olduğu ve davanın esasına girilerek haklı bulunduğu ve kesinleşen tek bir dava dosyası bile bulunmamaktadır" ifadesine yer veren Aydın, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında geçen ve lehine sonuçlandığını iddia ettiği 18 davanın bir kısmının, Sayın Cumhurbaşkanımızın feragati nedeniyle sonuçlanan dosyalardan olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'lehime' dediği sonuçların bir kısmı, münhasıran 'Cumhurbaşkanımızın feragat iradesine' dayanmaktadır. Dolayısıyla bu kararların, davanın esasına girilerek, Kemal Kılıçdaroğlu haklı bulunmuş gibi kamuoyuna lanse edilmesi, mahkeme kararlarının çarpıtılmasından başka bir anlam taşımamaktadır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında kimin hayatının yalan ve algı olduğu hususunu kamuoyunun yüksek takdirlerine bırakıyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'dan, Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davalarla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'dan, Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davalarla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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