Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatından RTÜK'e Halk Tv Şikayeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatından RTÜK'e Halk Tv Şikayeti

28 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın katıldığı programda, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası uygulanması, ihlale konu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatından RTÜK'e Halk Tv Şikayeti, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın katıldığı programda, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası uygulanması, ihlale konu programın ise beş kereye kadar durdurulması talebiyle RTÜK'e başvuruda bulundu.

RTÜK'e verilen dilekçede Halk TV'de sunulan "Halk Arenası" isimli programa 21 Aralık 2018'de katılan Gezen ve Akpınar'ın " Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret niteliği taşıyan ifadeler sarf ettikleri, açıkça ölüm ve anayasal düzene karşı darbe tehdidinde bulundukları" kaydedildi.

Bu sebeple Gezen ve Akpınar hakkında adli soruşturma başlatıldığı hatırlatılan dilekçede, "Söz konusu ifadeler, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil etmekle birlikte, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'Yayın Hizmeti İlkeleri' başlıklı 8. maddesinin de ihlali niteliğindedir." vurgusu yapıldı.

Programın tamamı incelendiğinde, kullanılan ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik toplumda düşmanlık oluşturmak amacına matuf, nefret duyguları ile hareket edilerek sarf edilmiş nitelik ve ağırlıkta olduğunun görüleceği kaydedilen dilekçede, "Eleştiri sınırları ötesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızı 'aşağılayan', hatta 'ölümle', 'asılmakla' tehdit eden, bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya yönelik darbe propagandası niteliğinde ifadelerle dolu söz konusu programın, anılan yayın ilkelerine aykırı olduğu ve hukuken himaye edilemeyeceği açıkça ortadadır." ifadelerine yer verildi.

Şikayete konu program hakkında, daha önce de ilgili kanunu ihlal sebebiyle verilmiş cezalar bulunduğu belirtilen dilekçede, ihlallerin gerçek manada önlenmesi için program hakkında caydırıcı yaptırım uygulanması gerektiği kaydedildi.

Dilekçede, 6112 sayılı Kanun'un "Yayın Hizmeti İlkeleri" başlıklı 8. maddesinin ihlali sebebiyle aynı kanunun idari yaptırımlara ilişkin maddesi uyarınca, programın hizmet sağlayıcısı hakkında uyarı kararı ile birlikte 10 bin liradan az olmayacak şekilde idari para cezasına hükmolunmasına, ayrıca tedbiren ihlale konu programın beş kereye kadar durdurulmasına karar verilmesi istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:13 Kaynak: AA

Türkiye, TV, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak Xiaomi ve Huawei'nin Ardından Bir Çinli Dev Daha Türkiye Pazarına Girdi

Dünyanın En Önemli Dergilerinden Forbes'un 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri' Ödülü Sahiplerini Buldu Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 18:41:34. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatından RTÜK'e Halk Tv Şikayeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]