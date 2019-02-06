Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın Programı Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın Programı Belli Oldu

1 saat önce

AYDIN (İHA) –AK Parti Aydın milletvekilleri tarafından grup toplantısında Aydın'a davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü düzenlenecek açık hava toplantısında vatandaşlarla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın Programı Belli Oldu, System.String[]
AYDIN (İHA) –AK Parti Aydın milletvekilleri tarafından grup toplantısında Aydın'a davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü düzenlenecek açık hava toplantısında vatandaşlarla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesinleşen Aydın programıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, "Cumhurbaşkanımız-Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 09 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'de Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılarla buluşuyor. Tüm hemşerilerimiz davetlidir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:36 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Aydın, Politika
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