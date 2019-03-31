Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Baba Ocağında Seçim Heyecanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Baba Ocağında Seçim Heyecanı

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baba ocağında seçim heyecanıRİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'de bin 49 sandıkta toplamda 264 bin 366 seçmen sabah saat 07.00'dan itibaren sandıklara gelerek oylarını kullanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baba ocağında seçim heyecanı

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'de bin 49 sandıkta toplamda 264 bin 366 seçmen sabah saat 07.00'dan itibaren sandıklara gelerek oylarını kullanmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde de ilk dakikalardan itibaren sandıklara gelerek oylarını kullanan hemşehrileri, seçimin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:52 Kaynak: İHA

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