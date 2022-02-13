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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı

13.02.2022 22:27

Son dakika haberine göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi Dubai kentinden bulunan ve dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtılarak, İstiklal Marşı dinletildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı

DUBAİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi Dubai kentinden bulunan ve dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtılarak, İstiklal Marşı dinletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi Dubai kentinden bulunan ve dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtılarak, İstiklal Marşı dinletildi. Kırmızı-beyaza bürünen Burj Khalifa'nın üzerine ayrıca Türkçe "Hoş Geldiniz" yazıldı.

Erdoğan'ın ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın davetine icabetle, 14-15 Şubat 2022 tarihlerinde BAE'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarının ele alınması planlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca, Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"yi ziyaretle Türkiye Ulusal Günü olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını teşrif etmesi planlanıyor.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı

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Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, Türk Bayrağı, Dubai, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı - Son Dakika
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