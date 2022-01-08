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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti

08.01.2022 20:57

Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı trenin ücretini açıklarken Bakanı Adil Karaismailoğlu ile arasındaki diyalog dikkat çekti. Bakan Karaismailoğlu'na "Adil, Karaman'dan Konya ne kadar?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra "Bu kadar ucuz mu? Karaman-Konya, 35 lira." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki şehir arasındaki mesafeyi 40 dakikaya düşürecek olan Karaman- Konya Hızlı Tren Hattı'nı açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"BU KADAR UCUZ MU?"

Karaman-Konya arasındaki hızlı trenin ücretini açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Adil Karaismailoğlu'na "Adil, Karaman'dan Konya ne kadar? diye sordu. Bakan'ın cevabı üzerine Erdoğan, "35 lira. Bu kadar ucuz mu? Karaman-Konya, 35 lira." dedi.

"BU KIYAĞI DA UNUTMAYIN"

O sırada bir vatandaşın 60 lira demesi üzerine "Yok, 35. Bakanım söylüyor 35 diye." Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun otobüs fiyatı olduğu öğrenince "Otobüs 60 lira. Ben bizim hızlı treni söylüyorum, 35 lira. Bak, bu kıyağı da unutmayın." ifadelerini kullandı.

1 HAFTA ÜCRETSİZ

Daha sonra tekrar Bakan Karaismailoğlu'na seslenen Erdoğan, "Peki Adil, şimdi hiç ücretsiz yapmayacak mıyız? Şöyle 1 hafta ücretsiz yapalım" dedi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı bir hafta ücretsiz olacak
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Recep Tayyip Erdoğan, Adil Karaismailoğlu, Hızlı Tren, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti - Son Dakika
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