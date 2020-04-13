Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Soylu'nun istifasını kabul etmemesi Bursa'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Soylu'nun istifasını kabul etmemesi Bursa'da coşkuyla karşılandı
56 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmeyince, Bursa'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağının bittiği saat 00.00'da balkonlara ve camlara çıkarak şarkılarla destek verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmeyince, Bursa'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağının bittiği saat 00.00'da balkonlara ve camlara çıkarak şarkılarla destek verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korona virüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz Cuma günü gece yarısı itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat geçerli olacak sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların dışarıya çıkmasıyla yaşananlar nedeniyle bu akşam istifa ettiğini duyurmuştu. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamayla, Bakan Soylu'nun istifasının kabul edilmediği açıklandı. Bakan Soylu'nun istifası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar Bakan Soylu'nun istifasına yönelik, sokağa çıkma yasağının bittiği saat 00.00'de balkon ve camlara çıkarak alkışlarla ve şarkılarla destek verdi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:31 Kaynak: İHA
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