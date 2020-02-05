Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı çığ faciasından yaralı kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı çığ faciasından yaralı kurtuldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı çığ faciasından yaralı kurtuldu

6 saat önce

Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı çığ faciasından yaralı kurtuldu, System.String[]

Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.


Van- Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Hemen Çatan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan'a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi. - VAN

Gülşen Orhan, Bahçesaray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:29 Kaynak: İHA
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