Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı öncesinde korona virüsü tedbirleri - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı öncesinde korona virüsü tedbirleri
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde yapacağı basın toplantısı için salonda bulunan koltuklara uyarı yazıları asıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde yapacağı basın toplantısı için salonda bulunan koltuklara uyarı yazıları asıldı.
Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası halka hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı salonda koltuklara "Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz" yazıları asılarak oturma düzeninde birer koltuk boş bırakıldı.
Yaklaşık 40 basın mensubunun izleyeceği toplantı öncesi gazeteciler de kendilerince önlemler aldı.
(Derya Yetim/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:05 Kaynak: İHA
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