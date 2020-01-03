Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla güvenlik... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla güvenlik... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla güvenlik...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla güvenlik..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:50 Kaynak: AA
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