Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı
AB'den Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici Türkiye'de bir günde soba nedeniyle 5 kişi öldü! Renksiz, tatsız, kokusuz ölüm BAE'den Türkiye'ye küstah Libya sözleri: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

Son Dakika Haberleri
00:20 Trump'tan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
00:19 SULTANBEYLİ'DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika
00:18 Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra'dan "görevden alınma kararı"na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
00:10 Burdur'da bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
00:09 İstanbul-eski ceo'nun kaçışı 5 kişi tutuklandı, 2 uçağa el konuldu - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 00:23:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]