Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi başladı.
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