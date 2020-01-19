Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi başladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Berlin, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Konferansı'nın yapıldığı otelden ayrıldı
Son dakika: Libya Konferansı sona erdi! Merkel ve Guterres alınan kararları açıklıyor Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak BM'den Libya çağrısı: İç savaşı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 21:48:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]