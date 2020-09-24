Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? - Son Dakika

AK Parti MKYK toplantısında üyelerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a biber reçeli getirdi. Biber reçelini ilk kez duyduğunu belirten Erdoğan, ikramı kibarca geri çevirmek zorunda kaldı.

"İLK KEZ DUYDUM, O NASIL OLUYOR?"

Erdoğan'a biber salçası getiren bir MKYK üyesi ile de esprili bir diyalog yaşandı. Erdoğan, "Size biber reçeli getirdim efendim" diyen kurmayına, "Biberin reçelini ilk kez duydum, o nasıl oluyor?" diye sordu.

"REÇEL YİYEMİYORUM BEN"

MKYK üyesi ise Erdoğan'ın bu sözlerine "Efendim Şanlıurfa'da biber salçasına biber reçeli deriz" karşılığı verince, Erdoğan gülerek "Reçel yiyemiyorum ben" dedi.