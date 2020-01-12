Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgi yarışmasına katılan konuşma engelli Gülsüm Genç'le görüşmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgi yarışmasına katılan konuşma engelli Gülsüm Genç'le görüşmesi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgi yarışmasına katılan konuşma engelli Gülsüm Genç'le görüşmesi

22 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgi yarışmasına katılan konuşma engelli Gülsüm Genç'le görüşmesi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, iletisinde görüşmeye ilişkin videoya da yer verirken, "Güler yüzü, pozitif enerjisi ve bilgisiyle tüm Türkiye'nin gönlüne giren Ümmü Gülsüm kardeşimiz ile görüntülü görüşme gerçekleştirdim. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bulunduğu sırada Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanan bir görüşme gerçekleştirmiş, paylaşım kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenilmişti.

Türkiye, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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