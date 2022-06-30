Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boris Johnson ile şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu

Dünyanın gözü İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Liderler Zirvesinde. Birbirinden önemli kararların alındığı zirveden neredeyse her dakika renkli görüntüler gelirken, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasındaki sohbet gündem olmuştu.

"ÇOK GÜZELSİN" SOHBETİ ZİRVEYE DAMGA VURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile konuştuğu sırada parmağıyla İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı işaret etmişti. Johnson ise Erdoğan'a Türkçe olarak "Çok güzelsin" demiş, Erdoğan Johnson'a aynı şekilde karşılık verince salondan kahkaha sesleri yükselmişti.

ERDOĞAN SESSİZCE YAKLAŞIP OMZUNU SIKTI

İki lider arasında NATO Zirvesi'nin bugünkü kapanış oturumunda ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salona girdiği sırada masada oturan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı görünce arkadan sessizce yaklaşarak omzunu sıktı. Johnson arkadan uzanan elin kime ait olduğunu bir anda fark edemeyip arkasına döndüğünde karşısında Erdoğan'ı görünce iki lider arasında eğlenceli dakikalar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şakasıyla NATO zirvesinde eğlenceli anlar ortaya çıktı.