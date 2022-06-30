Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boris Johnson ile şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boris Johnson ile şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu

30.06.2022 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boris Johnson ile şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin bugünkü kapanış oturumuna katıldı. Salona girdiği sırada masada oturan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı görünce omzunu sıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şakasıyla ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Hatırlanacağı üzere Erdoğan dün de kendisine "Çok güzelsin" diyen Boris'e aynı sözlerle yanıt vermiş ve görüntü zirveye damga vurmuştu.

Dünyanın gözü İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Liderler Zirvesinde. Birbirinden önemli kararların alındığı zirveden neredeyse her dakika renkli görüntüler gelirken, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasındaki sohbet gündem olmuştu.

"ÇOK GÜZELSİN" SOHBETİ ZİRVEYE DAMGA VURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile konuştuğu sırada parmağıyla İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı işaret etmişti. Johnson ise Erdoğan'a Türkçe olarak "Çok güzelsin" demiş, Erdoğan Johnson'a aynı şekilde karşılık verince salondan kahkaha sesleri yükselmişti.

ERDOĞAN SESSİZCE YAKLAŞIP OMZUNU SIKTI

İki lider arasında NATO Zirvesi'nin bugünkü kapanış oturumunda ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salona girdiği sırada masada oturan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı görünce arkadan sessizce yaklaşarak omzunu sıktı. Johnson arkadan uzanan elin kime ait olduğunu bir anda fark edemeyip arkasına döndüğünde karşısında Erdoğan'ı görünce iki lider arasında eğlenceli dakikalar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şakasıyla NATO zirvesinde eğlenceli anlar ortaya çıktı.

YORUMLAR
500
NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi başladı! İşte açıklamalar NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi başladı! İşte açıklamalar Johnson'dan Erdoğan'a Türkçe şaka: 'Çok güzelsin' Johnson'dan Erdoğan'a Türkçe şaka: 'Çok güzelsin'

Recep Tayyip Erdoğan, Boris Johnson, Joe Biden, Nato, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boris Johnson ile şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:47 Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:21:41. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boris Johnson ile şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement