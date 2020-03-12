Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Burdur'da gerçekleştireceği programlar ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Burdur'da gerçekleştireceği programlar ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Burdur'da ve Bucak ilçesinde 13 Mart Cuma günü gerçekleştireceği programların ertelendiği açıklandı. AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Erdoğan'ın tüm programlarının ertelendiğini duyurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde yapımı tamamlanan 10 bin kişilik Spor Toto MAKÜ Stadyumu, Spor Bilimleri Fakültesi ve Lavanta Tepesi Otel açılışı için 13 Mart Cuma günü saat 14.30'da Burdur'a gelecekti. Erdoğan'ın aynı gün saat 15.00'te Lavanta Tepesi Otel Konferans Salonu 3'üncü Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri törenine de katılması, ardından da Bucak ilçesine geçmesi planlanıyordu.


Burdur, Bucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:22 Kaynak: DHA
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