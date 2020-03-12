Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Mart Cuma günü Burdur'a ve Bucak ilçesine yapması planlanan ziyaret ertelendi.

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Burdur'da ve Bucak ilçesinde 13 Mart Cuma günü gerçekleştireceği programların ertelendiği açıklandı.

ERDOĞAN, STADYUM AÇILIŞI YAPACAKTI

Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklâl Yerleşkesi'nde yapımı tamamlanan 10 bin kişilik Spor Toto MAKÜ Stadyumu, Spor Bilimleri Fakültesi ve Lavanta Tepesi Otel açılışı için 13 Mart Cuma günü saat 14.30'da Burdur'a gelecekti.

Erdoğan'ın aynı gün saat 15.00'te Lavanta Tepesi Otel Konferans Salonu 3'üncü Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri törenine de katılması, ardından da Bucak ilçesine geçmesi planlanıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:26 
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