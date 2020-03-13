Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Burdur programı ileri bir tarihe ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:10 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Burdur programı ileri bir tarihe ertelendi. Burdur Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Mart Cuma günü İlimize gerçekleştireceği ziyaret programı ileri bir tarihe ertelenmiştir. " denildi.
(İHA)
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