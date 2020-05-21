CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'Nİ İNCELEMESİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 02:51 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'Nİ İNCELEMESİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER - Son Dakika
Son Dakika Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor? 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi Bu haline hayran olacaksınız! Yeşilçam'ın Sultan'ı tazecik bir çiçek Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı