Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazesine katıldığı kadının oğlu konuştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Çamlıca Camisi'nde Azize Acar isimli vatandaşın cenaze namazına katılmıştı. Annesini toprağa veren Nedim Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cenaze namazına katılımından dolayı teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Bu herkese nasip olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılmış ardından camide düzenlenen Azize Acar isimli vatandaşın cenazesine katılmıştı. Erdoğan daha sonra cenaze namazını kıldıktan sonra tabuta omuz vermişti. Annesini dün toprağa veren Nedim Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazeye katılımı hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazeye katılmasını değerlendiren Nedim Acar, "Cenazemiz vardı, annemin cenazesi. Hastaydı, yaşlıydı, mekanı cennet olsun İnşallah. Cumhurbaşkanımız da camide Cuma namazına gelmişti. Annemin cenaze namazı da orada kılınacaktı. Geldi evet katıldı, tabuta omuz verdi. Cenaze aracına kadar bizi yolcu etti. Allah razı olsun. Bu herkese nasip olmaz. Dua etti. Allah bin kere razı olsun Cumhurbaşkanımızdan" dedi.

(Metin Başar/İHA)