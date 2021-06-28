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Erdoğan'ın çevirmeni Fatma Kavakçı'ya karşı başlatılan linç kampanyasına Çelik'ten sert sözler: Ne büyük iştahları varmış - Son Dakika

Erdoğan'ın çevirmeni Fatma Kavakçı'ya karşı başlatılan linç kampanyasına Çelik'ten sert sözler: Ne büyük iştahları varmış

28.06.2021 19:12

Tarihi NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmenliğini yapan Fatma Kavakçı'ya karşı başlatılan linç kampanyasına AK Parti Sözcüsü Çelik çok sert tepki gösterdi. Çelik, "Fatma Kavakçı o yaptığı işi yapmaya hem CV'si, hem eğitimi hem de kişisel nitelikleri açısından son derece yeterli bir arkadaşımız. Fatma Kavakçı ve kardeşi çocukluğundan beri linç kampanyasına uğruyor. Kılık kıyafeti üzerinden linç yapma konusunda ne büyük iştahları varmış" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevirmeni Fatma Kavakçı'ya karşı başlatılan linç kampanyasına ilişkin tepkilerini dile getirdi.

"DEVLETİMİZE HAKKIYLA HİZMET EDEN ARKADAŞIMIZDIR"

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında görülen ve çevirmenliğini yapan Fatma Kavakçı'yla ilgili Çelik, "Fatma Kavakçı o yaptığı işi yapmaya hem CV'si, hem eğitimi hem de kişisel nitelikleri açısından son derece yeterli bir arkadaşımız. Yaptığı işi hakimiyeti yabancı devlet başkanlarınca da takdir gördü. Fatma Kavakçı ve kardeşi çocukluğundan beri linç kampanyasına uğruyor. Kılık kıyafeti üzerinden linç yapma konusunda ne büyük iştahları varmış. Bu nasıl bir nefretmiş ki nesiller boyu değişmiyor. Arkadaşımız yaptığı işin niteliklerine haiz ve devletimize hakkıyla hizmet eden bir arkadaşımızdır" dedi.

"BUNLARI HEPSİ DEVLETİN KAYITLARINA GİRER"

Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Diyorlar ki sadece tercüman dinliyor ne konuştuklarını, bunlar devlet sırrıdır. Halbuki bilinir bunlar, bazen biz isteriz bazen karşı taraf ister. Belli meselelerin liderler arasında konuşulması ve heyetler arası görüşmeye geçerken liderler arasında bir mesafe katedilmesi önemlidir. Heyetler arası görüşmede bütün konuların üzerinden tek tek geçilmiştir. Bunların hepsi devletin kayıtlarına girer. Cumhurbaşkanımız bu konularda çok hassastır. Hayatında bir kere müzakereye girmiş olan bir kişi bu cümlenin altınının boş olduğunu bilir. Üstelik bu görüşmeler güvenlik birimlerine, MSB'ye, ilgili her yere dağıtılır. Ama maalesef bu kadar berrak şeyler konusunda bile sanki çok gizemli bir şey yapılıyormuş gibi bir hava gördük. Bilgisizlikle ilgili bir şey."

Erdoğan'ın çevirmeni Fatma Kavakçı'ya karşı başlatılan linç kampanyasına Çelik'ten sert sözler: Ne büyük iştahları varmış

Recep Tayyip Erdoğan, Merve Kavakçı, Ömer Çelik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın çevirmeni Fatma Kavakçı'ya karşı başlatılan linç kampanyasına Çelik'ten sert sözler: Ne büyük iştahları varmış - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan'ın çevirmeni Fatma Kavakçı'ya karşı başlatılan linç kampanyasına Çelik'ten sert sözler: Ne büyük iştahları varmış - Son Dakika
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