Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı sırasında termal kameralı önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı sırasında termal kameralı önlem - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı sırasında termal kameralı önlem

12 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı sırasında termal kameralı önlem, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti. Erdoğan'ın evinin önünde ve camide bulunan bazı korumaların eldiven taktığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu görüldü. Camide sabah saatlerinde de dezenfekte çalışmaları yapıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret etti.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:47 Kaynak: DHA
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