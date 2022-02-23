Erdoğan'ın Cumhur İttifakının genişlemesi yönünde yaptığı açıklamalar Ocak Partisini memnun etti - Son Dakika
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Erdoğan'ın Cumhur İttifakının genişlemesi yönünde yaptığı açıklamalar Ocak Partisini memnun etti

23.02.2022 12:11
Erdoğan'ın Cumhur İttifakının genişlemesi yönünde yaptığı açıklamalar Ocak Partisini memnun etti

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhur İttifakını güçlendirme noktasında bazı gelişmeler olursa bizim tarafımızdan olumlu bir şekilde değerlendirilir" açıklamasının Ocak Partisi'ni memnun ettiğini ifade etti.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhur İttifakını güçlendirme noktasında bazı gelişmeler olursa bizim tarafımızdan olumlu bir şekilde değerlendirilir" açıklamasının Ocak Partisi'ni memnun ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği konusunda sorulan soruya "Bizim Cumhur İttifakı olarak bu noktada herhangi bir sıkıntımız yok. Biz şu anda Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra Cumhur İttifakı içerisinde güçlendirme noktasında bazı gelişmeler olursa bu da tabii bizim tarafımızdan olumlu bir şekilde değerlendirilir" açıklamalarında bulundu. Bu açıklamaları değerlendirerek yazılı açıklama yayımlayan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Osmanlı Ocakları olarak yeni kurduğumuz Ocak Partisi ailesi tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

"BİZİM TARAFIMIZ KURULUŞUMUZ TARİHİ İTİBARİYLE BELLİDİR"

Osmanlı Ocaklarının Türkiye Cephesinde yer alan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyen Canpolat, "Bizim tarafımız, kuruluşumuz tarihi itibariyle bellidir. Şimdi siyasi arenada yer bulan Osmanlı Ocakları ideolojisi, Ocak Partisi'nde de devam etmektedir. Aynı ruh ve manada, ideolojimizden sapmadan devam edeceğimizi daha önce de belirtmiştik. Bugün dünya lideri Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıklamaları Ocak Partisi'ni memnun etmiştir. Çünkü Ocak Partisi, Cumhur ittifakına çok boyutlu bir güç katacak ve seçimlerde belirleyici bir pozisyon alacaktır. Bunu hisseden, bu yönde açıklama yapan Cumhurbaşkanımız yine liderliğiyle geleceği ön görebilmiştir. Ocak Partisi şu anda çok ciddi bir talep görmektedir ve en kısa zamanda tüm il ve ilçelerde faaliyet sürdürmeye başlayacaktır. Kapımız herkese açıktır. FETÖ ve PKK, bizim kırmızı çizgimizdir. Bu siyasi dünyanın ve iklimin yeni adresi Ocak Partisi olmuştur, olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

(Ömer Faruk Karataş/ İHA)

Erdoğan'ın Cumhur İttifakının genişlemesi yönünde yaptığı açıklamalar Ocak Partisini memnun etti

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Kaynak: İHA

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