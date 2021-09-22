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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı Times Meydanı'ndaki bazı led ekranlarda tanıtıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı Times Meydanı'ndaki bazı led ekranlarda tanıtıldı

22.09.2021 08:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı, İletişim Başkanlığının organizasyonu ile New York'un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının tanıtımı vesilesiyle New York'un ana cadde ve sokakları ile Times Meydanı'ndaki bazı led ekranlarda ve seyyar kamyonlarda tanıtım yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı New York'ta led ekranlarda tanıtıldı

BM'YE KATILAN LİDERLERE HEDİYE EDİLDİ

İletişim Başkanlığının organizasyonu ile yapılan tanıtımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı görselleriyle birlikte İngilizce olarak tanıtıldı. Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine de takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı New York'ta led ekranlarda tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı Times Meydanı'ndaki bazı led ekranlarda tanıtıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı Times Meydanı'ndaki bazı led ekranlarda tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı Times Meydanı'ndaki bazı led ekranlarda tanıtıldı - Son Dakika
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