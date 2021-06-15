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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı

15.06.2021 09:49

Brüksel'deki NATO zirvesinde çekilen sayısız fotoğraf karesi varken Financial Times gazetesinin kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'ı selamlamak için ayağa kalktığı ana dair bir fotoğraf karesini kullanması tepki çekti. Gazetenin kapağına tepki gösteren isimlerden biri de Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile göreve gelmesinin ardından ilk yüz yüze görüşmesini dün Brüksel'deki NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirdi. Görüşme esnasında masasında oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine doğru gelen Biden'a selam vermek için ayağa kalktı. O esnada çekilen bir fotoğraf karesi üzerinden algı yapmak isteyen bazı kesimler Erdoğan'ı Biden'ın önünde eğilmiş gibi gösterdi.

Bu algıyı yaratmaya çalışanlardan biri de Financial Times gazetesiydi. Bahsi geçen fotoğrafı manşetinde kullanan gazeteye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur'dan tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına tepki gösterdi

Cesur, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Tek başına Financial Times'ın onca NATO fotoğrafı içinden bütün gün üzerinden algı yapılmaya çalışılan bu fotoğrafı kullanması bile, Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesinin ne boyutta ve hangi arenalarda olduğunu gösteriyor. Sonuna kadar arkandayız Dünya Lideri." ifadelerine yer verdi.

İşte Cesur'un o paylaşımı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanından Financial Times'ın kapağına sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Financial Times, Brüksel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı - Son Dakika


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