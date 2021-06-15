Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanından Financial Times'ın kapağına sert tepki - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile göreve gelmesinin ardından ilk yüz yüze görüşmesini dün Brüksel'deki NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirdi. Görüşme esnasında masasında oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine doğru gelen Biden'a selam vermek için ayağa kalktı. O esnada çekilen bir fotoğraf karesi üzerinden algı yapmak isteyen bazı kesimler Erdoğan'ı Biden'ın önünde eğilmiş gibi gösterdi.

Bu algıyı yaratmaya çalışanlardan biri de Financial Times gazetesiydi. Bahsi geçen fotoğrafı manşetinde kullanan gazeteye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur'dan tepki geldi.

Cesur, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Tek başına Financial Times'ın onca NATO fotoğrafı içinden bütün gün üzerinden algı yapılmaya çalışılan bu fotoğrafı kullanması bile, Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesinin ne boyutta ve hangi arenalarda olduğunu gösteriyor. Sonuna kadar arkandayız Dünya Lideri." ifadelerine yer verdi.

İşte Cesur'un o paylaşımı;