Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayısı Ali Mutlu İçin Piyalepaşa Camisi'nde Cenaze Namazı Kılındı
1 saat önce
- Genel görüntüler Helallik alınması ve cenaze namazı kılınması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden eden dayısı Ali Mutlu için Piyalepaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:15 Kaynak: AA
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