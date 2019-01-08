Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayısı Ali Mutlu İçin Piyalepaşa Camisi'nde Cenaze Namazı Kılındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayısı Ali Mutlu İçin Piyalepaşa Camisi'nde Cenaze Namazı Kılındı

1 saat önce

- Genel görüntüler Helallik alınması ve cenaze namazı kılınması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden eden dayısı Ali Mutlu için Piyalepaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

- Genel görüntüler
Helallik alınması ve cenaze namazı kılınması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden eden dayısı Ali Mutlu için Piyalepaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Ali Mutlu, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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