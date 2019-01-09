Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın dayısı Ali Mutlu
son yolculuğuna uğurlandı
RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul
'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 83 yaşındaki dayısı Ali Mutlu bugün Rize
'nin Güneysu
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İkindi namazının ardından Güneysu Merkez
Camisi'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın kardeşi Mustafa Erdoğan
, TFF
Başkan Vekili Servet Yardımcı
, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap
, RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman
, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı
, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik
, MHP
Rize İl Başkanı İhsan Alkan, TÜMSİAD Şube Başkanı Abdülbaki Fil'in yanı sıra siyasi parti ve STK
temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazı sonrası merhum Ali Mutlu'nun cenazesi ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.