Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayısı Toprağa Verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 83 yaşında vefat eden dayısı Ali Mutlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Ali Mutlu'nun cenazesi, İstanbul'dan uçak ile Trabzon'a, oradan kara yoluyla Güneysu ilçesine getirildi.

Mutlu için Güneysu Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen ve diğer aile fertlerinin yanı sıra Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mutlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ulucami Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.