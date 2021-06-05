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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basının gündeminde! Büyük keşfi ajanslar son dakika geçti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basının gündeminde! Büyük keşfi ajanslar son dakika geçti

05.06.2021 08:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Zonguldak'ta katıldığı törende yeni doğal gaz keşfinin müjdesini verdi. Türkiye'nin merakla beklediği müjdenin detaylarını aktaran Erdoğan, Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi keşfi daha yapıldığını söyledi. Son keşifle Türkiye'nin toplam gaz rezervi 540 milyar metreküpe çıkarken, bu gelişme dünya basında da geniş yankı buldu. Yeni rezerv haberi Yunanistan'ın gündemine otururken Reuters ise açıklamayı acil koduyla duyurdu.

Türkiye'nin geçen yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküplük gaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi keşfi daha yapıldı. Müjdeli haberin sinyalini günler öncesinden veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Zonguldak'ta katıldığı Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temel atma törenindekeşfin detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından müjdeli haber dünya gündemine oturdu.

DIŞ BASIN SON DAKİKA KODUYLA GEÇTİ

Reuters, müjdeyi "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güney Karadeniz'de 135 milyar metreküp ek doğal gaz keşfettiğini ve bölgedeki toplam keşfi 540 milyar metreküpe çıkardığını söyledi." ifadesiyle duyurdu. Haberde, geçen yıl Fatih sondaj gemisinin ülkenin en büyük keşfi olan Batı Karadeniz bölgesinin Sakarya sahasında 405 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği hatırlatıldı.

Dünyaca ünlü ajans haberinde, Zonguldak'ta düzenlenen açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın, ''Türkiye'nin Amasra-1 sahasında ek keşif yaptığını ve bölgeden daha fazla iyi haber beklediği'' ifadelerine yer verdi.

''DAHA FAZLA REZERV HABERİ GELEBİLİR''

Yunan medyası, Bloomberg'in dün "Konuya yakın kaynaklar, Türkiye'nin Karadeniz'de daha fazla doğalgaz rezervi keşfettiğini açıklayabilir" haberine yer verdi. Haberde, Türkiye'nin ilk nükleer reaktörünün 2023'te Akkuyu'da faaliyete geçeceği ve bunu yakında diğer projelerin takip edeceği bilgisine yer verildi.

KATHİMERİNİ: TÜRKİYE 2023'TE GAZ POMPALAMAYA BAŞLAYACAK

Yunan Kathimerini gazetesi, haberinde "Türkiye, saha gelişimini hızlandırmak için üç sondaj gemisinden ikisini kullanıyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, her sondajdan sonra rezervlerin boyutunun artacağının bir işareti olarak, geçen ay bir sondaj gemisinin rezerv rakamlarını değerlendirmek için yeni test kuyuları açacağını, ikincisinin ise test kuyularını üretim durumuna yükselteceğini söyledi." dedi.

Haberde, " Ankara, 2027 veya 2028'de başlayan sürekli plato üretimiyle 2023'te Sakarya sahasından ana şebekesine gaz pompalamayı hedefliyor. Dönmez, dört aşamalı bir kalkınma planının ardından sahanın tam üretim durumuna ulaşacağını söyledi" ifadeleri kullanıldı.

KEŞİF, ARAB NEWS'TE DE GÜNDEMDE

"Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de 135 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bölgeden daha fazla iyi haber gelmesini bekliyoruz" ifadelerini ön plana taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basının gündeminde! Büyük keşfi ajanslar son dakika geçti
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Recep Tayyip, Doğal gaz, Amasra, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basının gündeminde! Büyük keşfi ajanslar son dakika geçti - Son Dakika Ekonomi


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