Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "doğal gaz müjdesi" ilgiyle izlendi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "doğal gaz müjdesi" ilgiyle izlendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını televizyondan izleyen vatandaşlar ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını televizyondan canlı yayında takip etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını televizyondan izleyen vatandaşlar ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını televizyondan canlı yayında takip etti.
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21.08.2020 17:44:06. #1.12#
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