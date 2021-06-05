Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'doğal makas'ı - Son Dakika

Millet bahçelerinin açılışı kapsamında Samsun'a görüntülü bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında cebinden çakısını çıkararak, "Benim 'doğal makası'm. Sürekli yanımda taşırım" dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında 10 millet bahçesinin açılışında canlı bağlantı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sohbeti gülümsetti. Samsun'a yapılan bağlantı alanla ilgili bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle manda yetiştiriciliği konusunda çalışmaların daha da nicelik kazanması gerektiğini aktardı.

"Burada makas yok mu?"

Kısa bir değerlendirmenin ardından, "Kurdeleyi getirelim, makaslarımız hazır mı?" diye sordu. "Burada da makas mı yok?" diyen Erdoğan'a, "Sayın Cumhurbaşkanım, burası tamamen doğal bir ortam" cevabı verildi. Bunun üzerine Erdoğan, "İnsaf edin artık, makas çocuklarda mı olacaktı? Siz onlara vereceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal makası

Gülüşmelerin başladığı bu sırada Erdoğan, "Siz doğal makas bulamıyor musunuz?" dedi ve cebinden kendi 'doğal makas'ını çıkardı. "Devamlı yanımda taşırım, öğrensinler diye" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zülküf Valim, bak bu doğal makastır. Ay yıldız var, görüyorsun. ve maharetleri de çoktur. "

"O kadar açılış yapıyoruz ki makas kurdele kalmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Binali Bey diyor ki; 'O kadar çok açılış yapıyoruz ki ne makas kaldı ne kurdele." ifadeleri ise salonda büyük alkış aldı. - İSTANBUL