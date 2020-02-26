Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için sosyal medyada binlerce kutlama mesajı paylaşıldı.

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 66 yaşına girdi. Twitter'da "İyikiDoğdunRTE" etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlandı.

Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri, siyasiler, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişi ile vatandaşlar yaptıkları paylaşımla Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafına sıklıkla yer verildi.