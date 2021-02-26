Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama

26.02.2021 01:03

Son dakika gündem haberi... AK Parti Genel Merkezince, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü için video hazırlandı.

AK Parti Genel Merkezince, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü için video hazırlandı.

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67'nci doğum günü için Twitter'da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı, AK Parti Genel Merkezince hazırlatılan ve "İyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara" notuyla paylaşılan videoda, "Mücadele için yola çıktığında, anaların duasını aldığında, gönül bağı kurduğunda, çocukların gülüşünde, mazlumların yanında, engelleri kaldırdığında, aynı sofrada, İyi ki vardın, İyi ki varsın. Millete hizmet yolunda nice yaşlara." ifadeleri yer aldı.

Bakan Gül ve Soylu'dan kutlama mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrüne bereket" notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaşımında, "Milletlerin kaderini, tarihe altın harflerle düşen liderler vardır. Türkiye'yi, yerli ve milli kalkınma hamlesiyle bölgesinde ve dünyada güçlü Türkiye idealine emin adımlarla taşıyan liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nice yıllara." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi okuduğu "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının yer aldığı bir video paylaştı.

Altun, paylaşımında, "Sen mahzun gönüllerin kabul olmuş duası, mazlumların sığınağı, yiğitlerin yoldaşısın. Gerçekleştirdiğin devrimleri hep birlikte yaşatacağız inşallah. Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medyadan, "Nice sağlıklı uzun senelere. Rabbim başımızdan eksik etmesin." notuyla Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama - Son Dakika


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