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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım

18.09.2021 17:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetin ellerindeki belediyeleri yönetemediği, hizmetlerin aksadığı, vaatlerini yerine getiremedikleri yönündeki eleştirilerine yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Öğrencilerimiz yurt bulamıyor. Böyle yoğun bir gündem varken birilerinin gündem değiştirme çabasına ben alet olmayacağım" ifadelerine yer verdi.

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda gerçekleştirilen TBM geçiş töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetin ellerindeki belediyeleri yönetemediği eleştirilerine de yanıt verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Önceki gün Mersin Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin ellerinin altındaki belediyeleri bile yönetemediğine şahit oluyoruz. Hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. En temel hizmetleri bile yerine getiremiyorlar. Artık illerde sular akmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

"GÜNDEM DEĞİŞTİRME ÇABASINA ALET OLMAYACAĞIM"

Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası muhalefet cephesinden ilk yorum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Erdoğan'ın eleştirilerini gündemi değiştirme çabası olarak yorumlayan İmamoğlu, "Öğrencilerimiz yurt bulamıyor. Böyle yoğun bir gündem varken birilerinin gündem değiştirme çabasına ben alet olmayacağım. Projelerimize emek veren bütün emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. İstanbul'un her yerinde iş üretiyoruz" dedi.

"SAATLERCE KONUŞABİLİRİM"

Vaatlerinin de tek tek gerçekleştiğini ifade eden İmamoğlu şunları söyledi: "İstanbul'da büyükşehir belediyesine ait yurt sayısı sıfırken şu an 1000 yatağa doğru gitmek üzere. İnşallah çok hızlı 5 bin yatağa ulaşacağız. Bugün 60'a doğru giden kreş sayımız var. Daha önce sıfırdı, hiç yoktu. Bütün metro inşaatları durmuşken şu an 10 metroda birden çalışır durumdayız. Aynı zamanda İTÜ- İstinye Füniküler hattını hazırlıyoruz. Sefaköy- Beylikdüzü metro hattını hazırlıyoruz. Dolayısıyla 12 şantiye birden olmaya çok yakın İstanbul. Senede 22 kilometre metroyu İstanbul'a hizmete açıyoruz. Daha ne diyeyim? Saatlerce konuşabilirim. Bizden bilgi istediklerinde yollarız. Bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi için değil, 11 CHP'li belediye degöğsünü gere gere işlerini, projelerini anlatabilecek durumda."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım - Son Dakika
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