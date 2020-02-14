Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı ödül doping etkisi yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı ödül doping etkisi yaptı

6 saat önce

Geçtiğimiz günlerde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül alan 65 yıllık kemençe ustası Hasan Sancak, aldığı ödülün kendisinde doping etkisi yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı ödül doping etkisi yaptı, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül alan 65 yıllık kemençe ustası Hasan Sancak, aldığı ödülün kendisinde doping etkisi yaptığını söyledi.


Yaklaşık 65 yıldır kemençe yapımıyla uğraşan Hasan Sancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı ödülün mutluluğunu yaşarken, ödülün kendisine doping etkisi yaptığını belirtti. Ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa bir sohbet etme imkanı bulduğunu belirten Sancak, mesleğini hiç ara vermeden 65 yıldır sürdürdüğünü dile getirdi. Sancak, "Meslekte 65 yılımı doldurdum. Bir fiil hiç aralık vermeden 65 yıldır kemençe yapıyorum. Sürmene'de atölye açarak ilk kemençe imal eden benim. Bu işte yetenekli olacaksın, ikincisi bu işi seveceksin ve sabırlı olacaksın. Gözüm arkada kalmayacak, 55 yaşında oğlum var, onu yetiştirdim. Beş yıl oğluma çıraklık yaptırdım. Sabırlı olmazsan bu meslek yapılmaz. Bu mesleğin geleceği daha parlak. 50 yıl önce yaptığımız kemençeleri satamazdık, şimdi yok satıyorum. Kemençeyi her zaman kaliteli yapmaya çalışıyorum. Hatalı olan hiçbir kemençeyi şu ana kadar satmadım. Benim için önce kalite gelir. Para hırsıyla çalışmıyorum. El emeği göz nuruyla olursa kemençe güzel olur. İlk 20 yıl siyah beyaz kemençe ürettim. İkinci 20 sene renkli, şimdi ise plazma gibi kemençe üretiyorum. Karadeniz kültürüne nasıl hizmet ederim diye düşünüyorum" dedi.


"Cumhurbaşkanının elinden plaket almak bana doping gibi geldi"


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı ödülle çok mutlu olduğunu dile getiren Sancak, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Beni oraya gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bana son derece ilgi gösterdiler. Bu anlatılmaz, yaşayacaksın. Cumhurbaşkanımızın elinden plaket almak bana onur, gurur verdi. Ödül bana doping etkisi yaptı. Bundan sonraki çalışmama daha da katkıda bulunacak. Cumhurbaşkanım bana 'Nasılsın?' diye sordu, bende 'İyiyim' dedim. Daha fazla konuşamadım, çünkü orada çok kişi vardı, kime cevap versin ki sağ olsun. Cenab-ı Allah her devlete öyle bir başkan nasip etsin. Orada kendi dalında iş yapmış kişiler ödül aldı. Türkiye'nin dört bir yanından kişiler vardı orada" diye konuştu.


Sancak, 65 yıldır kemençe yaptığı halde çalamadığını ifade ederek, "Ağaçtan insan heykeli yapacak kadar yetenekliyim. Cenab-ı -Allah bana yetenek vermiş. 65 senelik kemençe ustasıyım, kemençe çalmasını bilmiyorum. Çalma yeteneğim yok" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Hasan Sancak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:46 Kaynak: İHA
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