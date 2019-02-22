Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elma Tanzimi Müjdesi Hayata Geçiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elma Tanzimi Müjdesi Hayata Geçiriliyor

9 dakika önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta mitinginde elma tanzimi açıklamasının ardından harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elma Tanzimi Müjdesi Hayata Geçiriliyor, System.String[]
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta mitinginde elma tanzimi açıklamasının ardından harekete geçti. Isparta'da depolarda bekleyen 400 bin ton elmanın, üreticiden kilosu 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 10 kuruş arasında alınacağı ve ülke genelinde tüketiciye uygun fiyatla satılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta'da verdiği elma tanzimi talimatı sonrası harekete geçildi. Elmalar, İstanbul ve Ankara'daki tanzim satış noktalarında satılmak üzere üreticiden kilosu 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 10 kuruş arasında kaliteye göre satın alınacak. TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, gerekli anlaşmanın sağlandığını ve elma alımlarının kısa süre içinde başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Isparta ziyaretinde elmaya ihracat teşviki verilmesi talebinin de iletildiği, konunun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ulaştırıldığı öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:07 Kaynak: İHA

AK Parti, Cumhurbaşkanı, Isparta, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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