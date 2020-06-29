Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emanetini Güder teslim etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emanetini Güder teslim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip korona virüs salgını tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlar için hazırlattığı 'Cumhurbaşkanlığı Paketini' yaşlı çifte ulaştıran Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, "Sizler başımızın tacısınız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip korona virüs salgını tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlar için hazırlattığı 'Cumhurbaşkanlığı Paketini' yaşlı çifte ulaştıran Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, "Sizler başımızın tacısınız. Sizlerin duaları bizler için çok önemli" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlar için hazırlanan hediye paketlerinin dağıtımı sürüyor. Maske ve kolonyalar paketlenerek ekipler tarafından belirlenen kişilerin adreslerine götürülürken, dağıtılan paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı.

Malatya merkez ilçe Battalgazi Çöşnük Mahallesinde ikamet eden Tahir ve Kezban Ekici (75) çiftinin hediyesini ise Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder takdim etti. Çifti evinde ziyaret ederek hediyelerini takdim eden Başkan Güder, yaşlı çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, gönderdiği mektubu okudu. Yaşlı çiftin hayır duasını alan Başkan Güder, korona virüs salgınıyla topyekun mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

GÜDER DUYGULANDI

Tahir ve Kezban Ekici çiftini ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in bu ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 4 yıldır yatağa bağımlı hale gelen Kezban Ekici'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği sevgi sözleri, Başkan Güder'i bir hayli duygulandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Ben Cumhurbaşkanımızın hastasıyım. Allah ondan razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin" diyen Kezban Ekici'nin ellerinden öpen Başkan Güder, "Sizler başımızın tacısınız. Sizlerin duaları bizler için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı eşinin tüm bakımlarını gerçekleştiren Tahir Ekici ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği hediyeden dolayı teşekkür etti.

"YAŞLILARIMIZIN ELLERİNDEN ÖPÜYORUM"

"Yaşlılarımızı sık sık ziyaret ederek hayır dualarını almamız gerek" diyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Öncelikle Cumhurbaşkanımız sizlere çok çok selamları var. Tüm dünyayı etkisi altına alana bu pandemiden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sizler için hediye paketi hazırlattı. Cumhurbaşkanımız talimat vererek, bu zorlu süreçte yaşlılarımızı sık sık ziyaret etmemizi ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini bizlere iletti. Bizlerde önceki zamanlarda da sıkça ziyaret ettiğimiz yaşlılarımızı hem evlerinde ziyaret edelim hem de Cumhurbaşkanımızın gönderdiği hediyelerini onlara iletelim istedik. Sizler başımızın tacısınız. Sizlerin duaları bizler için önemli. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Ne ihtiyacınız varsa bizler karşılamaya hazırız" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emanetini Güder teslim etti - Son Dakika

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