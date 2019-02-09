Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Enkaz Alanı ve Hastane İçinde Çekilen Görüntüleri
50 dakika önce
İstanbul - (içeriden görüntü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ENKAZ ALANI VE HASTANE İÇİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ(Tür: İstanbul)
İstanbul
- (içeriden görüntü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ENKAZ ALANI VE HASTANE İÇİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:28 Kaynak: DHA
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