Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Enkaz Alanı ve Hastane İçinde Çekilen Görüntüleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Enkaz Alanı ve Hastane İçinde Çekilen Görüntüleri

50 dakika önce

İstanbul - (içeriden görüntü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ENKAZ ALANI VE HASTANE İÇİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ(Tür: İstanbul)

İstanbul - (içeriden görüntü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ENKAZ ALANI VE HASTANE İÇİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:28 Kaynak: DHA

İstanbul, Cumhurbaşkanı, Güncel
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