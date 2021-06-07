Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitülerinin Markası "Bohça" ile Olgunlaşma Akademisi'nin Açılışına Katıldı - Son Dakika

Türk el sanatlarıyla yapılan el emeği ürünleri inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Erdoğan, "Markamızın, hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir ilginin odağı olacağına yürekten inanıyorum. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde hayata geçirilen, enstitülerin ortak markası "Bohça" mağazası ile enstitülerin dönüştürülmesi vizyonu kapsamında kurulan Olgunlaşma Akademisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve eşi Rana Selçuk, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük ve TİM Başkanı İsmail Gülle yer aldı. Açılışı yapılan Bohça mağazasını gezerek el emeği ürünleri inceleyip yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra enstitünün Sanat ve Tasarım Kütüphanesi ile El Nakışları Atölyesi ve Geleneksel Sanatlar Atölyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, usta öğreticilerle sohbet ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

"Markamızın, yurt içinde ve dışında büyük bir ilginin odağı olacağına inanıyorum"

1945'te Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsünün kapısının büyük bir rüyaya açıldığını, o dönemde adeta milli bir dava gibi sahiplenildiğini belirten Erdoğan, el sanatlarının dünyada bir Türk etkisi yaratacağından emin olarak bir yola çıkıldığını anlattı. Enstitülerin "Türk iğnesinin mucizesi" olarak hafızalarda yer ettiğini dile getiren Erdoğan, "Şimdi aynı yolda, yenilenen bir kurumsal kimlik ve yepyeni bir marka ile ilerliyoruz. Binlerce yıllık bohçayı açıyoruz. Bohça markası; el sanatlarımızın, desenlerimizin, kumaşlarımızın ve özgün tasarımlarımızın korunup yeniden üretileceği önemli bir misyona sahip. Markamızın, hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir ilginin odağı olacağına yürekten inanıyorum. " ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, "Bu tarihi binada Olgunlaşma Akademisi, konusunda mahir zanaatkarlar ve ustaların yetişmesine vesile olacak. Tasarımcılarla yeni iş birlikleri yapılacak. Geleneksel ile modern burada buluşacak. Bu akademinin, olgunlaşma enstitülerinin kurumsal dönüşümünü arzuladığımız noktaya getireceğine, böylelikle enstitülerinin tamamen yerli ve milli markaların doğumhanesi olacağına yürekten inanıyorum. " diye konuştu.

Dönüşüm sürecini yürüten Milli Eğitim Bakanlığına, büyük bir yüce gönüllülükle birlikte çalıştıkları tasarımcılara teşekkür eden Erdoğan, Bohça markasının ve Olgunlaşma Akademisi'nin büyük başarılara imza atması temennisinde bulundu.

Açılışa Demet Sabancı, Nilüfer Bulut, Arzu Kaprol, Ferhan Geylan, Banu Yentür, Suzan Toplusoy gibi iş ve tasarım dünyasından ünlü isimler ile geçmişte olgunlaşma enstitüleriyle adı özdeşleşmiş mankenler Nedret Taciroğlu ve Başak Gülsoy da katıldı. Açılış töreninin ardından, Bohça markasının uluslararası tanınırlığını artırmak üzere Ticaret Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokol imzalandı. İmza töreninin ardından Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile diğer katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi.

"'Bohça' iki yıl süren dönüşüm programının meyvesi"

İlki, 1945'te Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde açılan olgunlaşma enstitülerinin, yıllar içinde çeşitli illerde sayıları 24'e yükseldi, zaman içinde kurumsal kapasiteleri düştü. El sanatlarının çağdaş tasarımlarla buluşarak kendini yenilemesi amacıyla iki yıl önce Emine Erdoğan'ın himayesinde kurumsal dönüşüm çalışmaları başlatıldı. Tasarımcı, akademisyen ve moda dünyasından isimlerden oluşan bir danışma kurulu, enstitülerin durumunu yakın izlemeye aldı ve ihtiyaçlar tespit edildi.

Banu Yentür, Suzan Toplusoy, Büşra Cebeci, Rümegelirysa Kış, Prof. Dr. Hülya Tezcan, Serap Ekizler Sönmez, Özen Çopuroğlu gibi alanında uzman isimler danışma kurulunda yer aldı. Değerlendirmeler neticesinde olgunlaşma enstitüleri için bir kurumsal dönüşüm manifestosu belirlendi.

Çeşitli eğitim programları düzenlenerek tasarımcılarla iş birlikleri yapıldı. İki yılı bulan kurumsal dönüşüm sürecinde üretilen ürünler, "Bohça" adıyla bir markaya dönüştürüldü. Ürünler "Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Manifestosu'nda belirlenen "sadeleşme, derinleşme, nitelikli özgünlük, gelenekli yenilikçilik ve kültürel temsile uygunluk" ölçülerine göre hazırlandı. Türk el zanaatları kullanılarak geliştirilen ürünlerdeki motif ve desenlerin Türk desenleri olmasına özen gösterildi. Olgunlaşma enstitülerinde yıllardır tutulan desen arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan eserler, çağdaş yorumlarla daha kullanışlı ve pazar değeri yüksek ürünlere dönüştürüldü. Bohça markası, müşterilerine başta giyim olmak üzere ev aksesuarları ve tekstili, takı ve aksesuar gibi gruplarda farklı ürün gamları sunuyor. Bu ürün gamları belirlenirken hem enstitülerdeki öğretmen ve ustaların yetkinlikleri dikkate alındı hem de sektörel ihtiyaçların neler olduğu değerlendirildi.

"Mağazada elde edilecek gelir, genç tasarımcıların eğitimi için harcanacak"

Geliri, olgunlaşma enstitülerinin eğitim kapasitelerinin artırılması ve genç tasarımcıların eğitiminde kullanılacak Bohça markasının aynı zamanda Türk el sanatları ve zanaatlarının yurt dışına açılmasında da önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Böylelikle, Cumhuriyet tarihinde olgunlaşma enstitüleri, ilk kez kendi markasıyla ürünlerini ulusal ve uluslararası pazarlara sunabilecek konuma gelecek. Kurulduğu ilk günden itibaren özellikle gençlerin el sanatları ve tasarım alanında yetiştirilmesi ve sektörün saygın kuruluşlarında istihdamlarının sağlanması, olgunlaşma enstitülerinin temel amaçlarının başında geliyor. Markalaşma sürecinde de benzer motivasyonla tasarım eğitiminde sürdürülebilirliğin sağlanması ve enstitülerden daha fazla gencin mezun olarak alanında öncü markalarda istihdam edilmesini sağlamak hedefleniyor. Bu kapsamda, Bohça markasından elde edilecek gelirin bir kısmı, enstitülerde eğitim görmekte olan gençlerin tasarım eğitimlerini gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki moda ve tasarım merkezlerinde güçlendirmeleri için kullanılacak. Ayrıca mezunların Bohça markasında istihdam edilmeleri için değerlendirilecek. Bu sayede, hem Bohça markası nitelikli iş gücü ile ürün çeşitliliğini ve kalitesini artıracak hem de gençlerin katma değeri yüksek alanlarda eğitimleri ve istihdamları sağlanacak.

"Dönüşüm sürecinin kaldıracı 'Olgunlaşma Akademi'"

Enstitülerin dönüşüm hikayesi halen devam eden dinamik bir süreçken her daim dönüşüm içinde kalmak da sürecin temel prensiplerinden biri. Dönüşümün yapılandırılması ve ihtiyaca uygun hale getirilmesi için olgunlaşma enstitülerinin yeni vizyonu kapsamında "Olgunlaşma Akademisi" kuruldu ve Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsüne akademi hüviyeti kazandırıldı. Olgunlaşma Akademisi, bu dönüşümün Ar-Ge temelli yapılandırılması için tüm enstitülere, enstitü öğretmenlerine, öğrencilerine ve ustalarına yeni bir vizyon ve çalışma standartları sunuyor ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılmasında kaldıraç vazifesi görüyor. Bu kapsamda enstitü çalışanları ve öğrencileri, ünlü tasarımcılardan ve alanında uzman akademisyenlerden çeşitli branşlarda eğitimler alabilecekler, özel atölye programlarına katılabilecekler. Akademi bünyesinde ayrıca enstitülerdeki eğitim programlarının güncellenmesi ve sektörel ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi için de çalışmalar başladı. Öncü çalışmalarını Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsünde giyim ve aksesuar üzerine başlatan Olgunlaşma Akademisi'nde enstitü dışından halen güzel sanatlar, tasarım, moda gibi alanlarda başka kurumlarda eğitim alan öğrenciler için de özel eğitim ve atölye programları gerçekleştirilecek.

"Sanat ve Tasarım Kütüphanesi"

Akademi faaliyetleri kapsamında bir diğer önemli adım, Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü çatısı altında özel kurulan Sanat ve Tasarım Kütüphanesi. Kütüphanede ulusal ve uluslararası alanlarda birbirinden değerli eserler yer alıyor. Kütüphanenin kapıları bu alanlarda eğitim alan tüm öğrenci ve araştırmacılar için açık tutuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı

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